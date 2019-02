SEEFELDI MM | Maailmameister Iversen: ootan juba, et saaksin kriitilistele ajakirjanikele keskmist näppu näidata 

"Paljud ajakirjanikud kahtlesid meis pärast eilset halba sõitu," vahendab Iverseni sõnu NRK. "Teatud ajakirjanike puhul on see tüüpiline käitumine, et pöörata purje vastavalt tuulesuunale. Aga oli ka neid, kes ei kahelnud meie vormis ja see on väga hea. Hindan seda."

Sprindikoondise treener Arild Monsen: "Minu vaatevinklist on lugu selline, et kui kulda poleks tulnud, olnuks koosseisuvalik vale. Nad võtsid eile kergemalt, sest mõtlesid tänasele. Neid kritiseeriti selle eest, et nad nii kehvale kohale langesid. Aga täna on nad võitjad. Olin kindel, et see on parim duo. Nad ise tahtsid eile startida, mina neile kätte ette panema ei hakanud."