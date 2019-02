Hispaaniasse siirduv Janari Jõesaar: tahan saada rohkem palli ja olla teravam kui Kalev/Cramos 

"Tahan rohkem palli ja olla teravam. Kui Kalev/Cramos jäi see võimalus natukene väikseks, siis loodetavasti on seal võimalus olla otsustaja ja teistele võimaluste looja," sõnas ta.

"Seni pole öeldud, mis positsiooni ma mängima hakkan, kas "kahte" või "kolme". Kui kohale jõuan, siis näeb. Olen kõigeks valmis. Tean vaid seda, et nad näevad, et olen neile vajalik mängija. Kui kohe kõik laabuma ei hakka, siis nii ei ole, et olen kohe rahulolematu."

Jõesaare sõnul tekkisid esimesed reaalsed mõtted Kalev/Cramost lahkuda sel nädala. "Huvi tunti, konkreetset pakkumist enne viimast nädalat ei tehtud. Variante oli, näiteks Prantsusmaa esiliigast, aga VTB Ühisliigast polnud nende pärast mõtet ära minna," rääkis Jõesaar. Kõik laabus ladusalt ka eksklubi Kalev/Cramoga, kes eestlasele takistusi ei teinud.

Millist rolli täitis Jõesaare pääsemine Ühisliiga Tähtede mängule? "Tenerife huvi oli juba varem, aga tõsiseks läksid jutud pärast Tähtede mängu. Ma arvan, et see aitas, aga kindlalt on seda raske öelda," vastas ta.

Võrreldes eelmise hooajaga on Jõesaare Ühisliiga statistika üsna sarnane. Natuke on juurde tulnud lauapalle ja vaheltlõikeid, punktid (8,9 vs 8,8) on sisuliselt samad.

Suurima erinevusena tõi Jõesaar välja uue agendi Reed Nopponeni hea töö. Ameeriklane on teiste seas aidanud ka Kristjan Kangurit ja Rain Veidemani. Tenerifega sõlmiti pooleteise aasta pikkune garanteeritud kontraht.