FOTOD | Maailmameister Sildaru presidendi vastuvõtust: väga armas üritus!

"Väga armas üritus on, mul on väga hea meel siin olla," lausus Kelly Sildaru Õhtulehele.

Kuidas noorel inimesel on siin üritusel, kas tüdimust pole? „Meil pigem ei ole seda. Tore on minna ja erinevate inimestega natuke juttu rääkida. Naudime õhtut.”

Mingeid erilisi Vabariigi aastapäeva peretraditsioone Sildarud ei paljastanud, küll aga on sel päeval laual kook. „Viimased kaks aastat oleme siia tulnud, nii et see on päris eriline juba. Eelmisel aastal panin esimest korda suusad alla pärast vigastust, see oli minu jaoks väga eriline päev."