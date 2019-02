POLE PAHA! 18 spordihunti jooksid Tartu kontoris maratoni, läbiti ka 21 210 trepiastet 

Eestis ja teadaolevalt ka maailmas ainulaadsel sisemaratonil tuli 32 startinud võistlejal, kelle hulgas ka lätlane ja iisraellane, joosta ettevõtte kontorisse maha märgitud rajal 101 ringi Eesti auks. 42,2 kilomeetrise distantsi kohta läbisid maratoonarid enneolematud 505 korrust ehk kaks kilomeetrit tõusu trepiastmetel, mida kogunes rajal ühtekokku 21 210.

18 jooksjat läbisid distantsi täispikkuses ja 11 lõpetasid katsumuse poolmaratoni distantsi läbimisega. Meeste arvestuses saavutas parima tulemuse Gunnar Kingo ajaga 4:43:13,7. Naistest jooksis ainsana täispika maratoni Ulvi Lond ajaga 6:48:50,9, parandades oma tulemust võrreldes mullusega 18 minuti võrra.

Esimest korda kontorimaratonist osa võtnud Kingo ei uskunud starti minnes, et ta tiitlit kaitsma tulnud Hannes Veidet võidab, sest spetsiaalselt võistluseks ta ei valmistunud ja maratonile eelnes vaid paar nädalat treeninguid. „Teised ultramehed läksid nii kiirelt eest ära, et kõrvetasid end lihtsalt ära. Minu edu võti oli stabiilne minek – läksin omas tempos ja koguaeg nii, et raskeks ei läheks,“ ütles Kingo vahetult pärast finišit.

„Kõige rohkem kartsin, et kui kuskil komistan ja natuke vale samm on, siis võib krampi lüüa,“ tunnistas võitja. „Rada ise ei olnud raske. Staadionil ma ei oleks nõus seda distantsi jooksma, aga see rada oli huvitav, tüütuks ei läinud.“

Kontorimaratoni korraldaja Valdo Kanemägi sõnul on aktiivsed eluviisid Playtechis suure au sees ja sportlike väljakutseid seotakse sageli heategevusega, mistõttu annetati ürituse osalustasud juba teist aastat SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, sedapuhku kõnniroboti ostuks Tartusse.

„Minu isiklik motivaator kontorimaratoni korraldamiseks on privileeg, et ma saan seda üritust korraldada ja distantsi ka ise läbi teha, aidates sellega omakorda inimesi, kelle füüsiline seisund joosta ei võimalda. Need patsiendid, kellel on kõnnirobotit vaja, ei saa isegi oma kodu ümber joosta, ent robotteraapia abiga võibolla kunagi saavad,“ ütles Kanemägi, kes lõpetas ise poolmaratoni ajaga 3:47:43.

Eilse stardi eel 1050 euro suurust annetustšekki vastu võtma tulnud lastefondi esindaja Kadri Org avaldas suurt tänu, et oma võimekuse piire kompavad kontorimaratonil osalejad toetavad kauaoodatud kõnniroboti ostu, et Lõuna- ja Kesk-Eesti lastel oleks juba detsembrist ligipääs parimale taastusravile.