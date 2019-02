HAKKAB PIHTA! Thierry Neuville: Toyota tiimil on teiste ees ebaaus eelis! 

Nimelt kahandati tänavu 55 ametlikku testipäeva 42-le. Küll aga ei kuulu nende hulka need juhud, mil masinat katsetatakse peakontorist 10 kilomeetri raadiuses. Citroenil on võimalus "tasuta" testida Prantsusmaal, Hyundail Saksamaal, M-Sportil Inglismaal ning Toyotal Soomes.

Just viimasel juhul on head testivõimalused kiiretel kruusateedel, mis annab eelise näiteks Rootsi ja Soome rallidel.

"Kõik Toyota piloodid said Rootsi ralli eel teha 3-4 testipäeva, mis ei toimunud Rootsis. Katsetamiseks antud päevi küll vähendati, kuid Toyotale on seetõttu ebaausa eelis. Nad on Soomes igal aastal teisi võitnud pika puuga, nüüd juhtus sama Rootsis," vahendab AUTOhebdo ajakiri Neuville´i sõnu.