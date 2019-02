Rootsi ajakirjanik Therese Johaugile: Miks sa istud seal ja valetad? 

Nimelt on Johaug tänavu MK-sarjas kaasa löönud seitsmel distantsisõidul ning alati võidutsenud. Sama taktikepi all kulges ka suusavahetusega sõit MMil, kus norralanna edestas lahimat jälitajat, kaasmaalannat Ingvild Flugstad Östbergi 57,6 sekundiga. Kaheksa sõidu peale on Johaugi keskmine edumaa lähima jälitaja ees olnud 31,8 sekundit. Ehk utreerides võib norralanna edu konkurentide ees mõõta juba kalendriga.

„Ma saan aru, et inimestel on seoses minu saavutustega tekkinud teatud ootused. Samal ajal tean mina jällegi seda, et ma pole ammu tiitlivõistlustelt osa võtnud. Need on alati veidi teistsugused. MMiks ajastavad kõik enda tippvormi ning üritavad endast parimat anda. Täpselt nagu mina. Tiitlivõistlustel võib väga palju asju valesti minna,” jätkab ta ning viitab Faluni MMi altminekule.