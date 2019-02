Hirmuäratavast avariist eluga pääsenud sakslanna naaseb vormelirooli  

"Arstid ütlesid, et mul oli sel päeval miljoneid kaitseingleid," lausus Flörsch kuu aega pärast õnnetust Saksa väljaandele Motorsport Magazin.

"See tuleb väga erutav hetk," sõnas Flörsch. "Tänan meeskonda ja sponsoreid, kes tegid minu naasmise võimalikuks juba sel hooajal. Väga mõnus on teada, et inimesed usuvad sinusse."