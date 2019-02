"Täiesti uskumatu ja arusaamatu!" Chelsea pentsik tüli kütab kirgi 

Nukralt varumeestepingi poole nihkuv jalgpallur on täiesti tavaline vaatepilt. Vahel usub mängija, et ta suudaks veel korduvalt vastaste kaitsjate vahelt läbi purjetada, kuid peatreener on teisel arvamusel. Toimub vahetus, vutimees on nördinud. Võib-olla ei anna ta peatreenerile patsu, võib-olla lööb jalaga veepudelit, võib-olla manab ette näo nagu oleks just põrgu eeskojas vatti saanud. Kuid ta tuleb kõigest hoolimata platsilt ära, sest juhendaja on jumal.