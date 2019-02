Korvpall Kalev/Cramo suure tõenäosusega Jõesaarele asendajat ei too, Wroteni saatus endiselt lahtine Jarmo Jagomägi , täna, 17:00 Jaga:

Paistab, et Kalev/Cramo koosseis on peaaegu paika loksunud. Küsimärk on veel Tony Wroteni kohal, praegu on tal käsil kolmas katseaeg! Martin Ahven

Kui viimane nädal möödus korvpallimaastikul koondisemängude rütmis, läheb nüüd taas madinaks klubirindel. Eesti esimeeskond BC Kalev/Cramo jäi vahepeal ilma Janari Jõesaarest, kuid tõenäoliselt talle asendajat ei tooda.