Emadepäeval karmi diagnoosi saanud suusataja on tagasi: juuksed kasvavad ja maraton läbitud! 

„See oli 13. mai, emadepäev. Meil oli parim päev, mis võimalik. Olin ropult õnnelik, et elan. Olin ropult õnnelik, et olen ema. Aga siis hakkasin magama heitma, kui märkasin midagi kõva ja imelikku. Alguses arvasin, et katsun roiet, aga miski liikus ringi,“ meenutas Randall New York Timesi vahendusel saatuslikku päeva.