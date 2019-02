Suusalegend Gunde Svan kritiseeris ühisstardist sõite 

"Vahel mulle tundub, et ma püsiksin peaaegu lõpuni välja grupis sees," vihjas Svan asjaolule, et ühisstardist sõidud kujunevad liiga tihti suures pundis loksumiseks ning kiirendama hakatakse alles viimasel paaril kilomeetril.

"See on väikestviisi patt. Nägin seda ette, kui ühisstart tuli. Tõstatasin FISis isegi teema, kuid mulle vastati, et sakslased ei saa aru, kes võidab, kui see pole esimene finišeerija. Vot selline argument käidi mulle välja."