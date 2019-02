"Ta oli lapsena minust kümme korda parem!" Kelly Sildaru konkurent võrdles eestlannat USA spordilegendiga 

"Kelly on täiesti metsik. Ta võistleb kolmel erineval alal ja on neis kõigis suurepärane. Olen kindel, et see on ka minu jaoks eesmärk. Kelly paneb mind iga päev rohkem pingutama ja ma usun, et temaga heitlemine aitab naiste freestyle-suusatamist tõsta. Mu eesmärk on esmalt temaga võidelda, siis temaga ühele pulgale jõuda ja lõpuks ta alistada," rääkis 17aastane Ledeux, kes on tulnud kahel korral maailmameistriks.