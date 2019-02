SUUR TÜLI! Kas Anthony Joshua on tõesti poksimaailma Lance Armstrong 

„Okei, härra tagasihoidlik, nüüd on aeg näidata oma tõelist palet. Kõik teavad, et sa oled raskekaalu poksi Lance Armstrong. Siin võid sa palju öelda, aga näost näkku kohtudes oled alati vait,“ paugutas Whyte sotsiaalmeedias.

Dillian Whyte. Reuters/Scanpix

Endine rattur Lance Armstrong on ilmselt maailma kuulsaim dopingutarvitaja. Pärast üliedukat karjääri tunnistas ta lõpuks ka avalikkuse ees, et saavutas edu keelatud ainete toel. Ta jäi ilma kõigist võitudest ja paljudest sponsoritest.