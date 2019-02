ÄKKI ÕLU AITAB! Klavani endine koduklubi plaanib mustast august välja ronida ühise joomingu toel? 

Väljalangemistsoonist lahutab praegu vaid paar punkti ning kiiremas korras oleks tarvis taas võitma hakata. Augsburgi 21aastane väravavaht Gregor Kobel tuli suure kaotuse järel välja üsna äärmusliku päästeplaaniga: „Võimalik, et meile kuluks üks korralik ühine jooming ära.“

Ta jätkas: „Raske on õigeid sõnu leida. Ma ei taha meeskonna võitlusvaimu kahtluse alla seada. Kindlasti ei ole me ka peatreeneri vastu pööranud. Tegelikult pole me ka enam kuigi noored. Kõige õigem lahendus oleks kogu frustratsioon väljakule jätta ja trennis kõvasti vaeva näha.“