Nykäneni matustel hoiab korda politsei, valitsust esindab spordiminister 

Neljakordse suusahüpete olümpiavõitja matused on meie põhjnaabrite meedias palju vastuolusid tekitanud. Pikalt arutleti teemal, kas Nykänen vääriks riiklike matuseid ja millisel määral peaks Soome valitsus üldse asjaga seotud olema. Lõpuks otsustasid lähedased, et tahavad Matti ärasaatmise teha omakeskis.

Nüüd selgus, et riik on laupäeval Jyväskyläs toimuval tseremoonial ikkagi esindatud, sest kohale läheb spordiminister Sampo Terho, kirjutab Ilta-Sanomat.

Veebruari keskel kirjutas Iltalehti, et poliitikud püüavad sportlase matuseid omavahelise kempluse tarbeks kasutada, sest lähenemas on Europarlamendi valimised. Õnneks paistab, et tasahilju on asjad laabunud ja Nykänen saadetakse ära viisakalt.