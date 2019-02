Alar Varrak: neli eestlast on NBA skautide huviorbiidis 

„Ei tasu olla väga negatiivne. Järgmine kord võib minna teistmoodi, aga need kaks mängu näitasid, et meil on sisu. Kui rääkida Euroopa tipust, siis on veel pikk maa minna, aga eesmärgid pole õhust võetud,“ vaatas Varrak tulevikku.

Ta lisas: „Mul on tööasjus olnud väga palju kokkupuuteid NBA skautidega. Osas listides on koguni neli eestlast nende huviorbiidis, enamikus kaks või kolm. Nii [Sander] Raieste kui ka [Henri] Drell on peaaegu igas NBA skaudi listis.“

Tõsi, vaatamata üldisele positiivsusele usub Varrak, et taevasse kedagi tõsta ei tasu ning tegeliku pildi saab paari aasta jooksul: „Meil on palju andekaid kutte olnud varemgi. Minu generatsioonis oli kõvasti neid, kes kuigi kaugele ja kõrgele ei jõudnud. Spordis saab alles palju hiljem teada, kas otsused olid õiged või valed.“

Üleliia palju aega atra seada enam pole, sest meie meeskonna kindel eesmärk on jõuda 2021. aasta EMile ehk Euroopa 24 parema sekka. Üks võimalus selleks on finaalturniiril ühe alagrupi korraldamine, mis Varraku sõnutsi pole sugugi välistatud.

„Natuke aega tagasi tundus, et võimalused on täitsa 50:50. Eestis on selle nimel juba palju tööd ja vaeva nähtud. Seda, mis on meie võimuses, ka teeme,“ rääkis ta.

Lõplik otsus EMi korraldajariikide kohta peaks saabuma juulis.