Hoovispordi tagasitulek!? Piritale kerkib 60 000 eurot maksev areen, mis lõpetab 16 aastat kestnud põua 

„Väliväljakute arendamine ja traditsiooni taaselustamine on Eesti hoki arengu jaoks omamoodi kahesuunaline tänav, kus juba jäähallis treenivad noored saavad mängida looduslikes tingimustes nagu jäähoki kujunemisaegadel ning need, kes käivad väljas uisutamas, leiavad tee tõsisema jäähoki harrastamise juurde jäähallis,“ selgitas hokiliidu tegevjuht Rainer Komi pressiteate vahendusel. „Nii-öelda hoovihoki taaselustamisega toetame vabas õhus koos olemist, koos mängimist ja see on panus rahva tervisesse ja liikumisharrastustesse.“