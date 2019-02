VIDEO | Mis on ühist juubelit pidaval Sebastien Loebil ja Kelly Sildarul? 

Kokku on ta osalenud 174 MM-rallil ja võitnud neist 117. Triumfi sai ta tunda ka mullu, kui lõi kaasa vaid kolmel MMi etapil, kuid Kataloonias õnnestus siiski esimesena lõpetada. Edukalt on ta esinenud ka näiteks rallikrossis, kus võitis 2012. aastal X-mängude kuldmedali. Seega on maailmakuulsal rallimehel midagi ühist ka Kelly Sildaruga: mõlemad kuuluvad X-mängude tšempionite nimekirja!