SEEFELDI MM | Soome ootab Niskanenilt kuldmedalit. "Isegi Björn Dählie kaotaks talle kahe minutiga!" 

Eriti jagus tal kiidusõnu Niskanenile. "Ta on jõudnud klassikatehnikas uuele tasemele. Seda on lahe vaadata, aga tema vastu võistelda nii tore pole. Arvan, et isegi Björn Dählie kaotaks talle kahe minutiga. Erinevate ajastute sportlasi on keeruline võrrelda, aga see on minu arvamus," rääkis Sundby.