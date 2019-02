VÕIMAS TÄIENDUS! Maestro Konstantin Vassiljev sõlmis lepingu FC Floraga 

Õhtuleht uuris ka eelmise nädala lõpus Eesti tippklubidelt, kas neil on finatntsi ja huvi Vassiljevi palkamiseks. Selgus, et lisaks Florale valmistusid omapoolse pakkumise tegemiseks ka Levadia ja Nõmme Kalju. Siiski tõmbas kõige pikema õlekõrra Flora!

Lilleküla tiimi president Pelle Pohlak vihjas ka selles vestluses, et rahaline võimekus peaks Eesti klubidel olemas olema. „Korvpallis ja võrkpallis on palju kasutatud võimalust minna otse sponsori juurde ja öelda, et meil on võimalik selline mängija saada. Kas raha annate? Ma olen kindel, et iga klubi leiaks kellegi, kes oleks nõus vahe tasa tegema, isegi, kui eelarves ruumi pole,“ selgitas ta. Jalgpallis on sarnase skeemi alusel toimunud näiteks Martin Vungi ja Pärnu tiimi koostöö.