Levadia tegevjuht: me ei ole pettunud, oli oodata, et Vassiljev Florasse läheb 

"Oli eeldada, et ta Florasse läheb," kostis ta. "Ei saa öelda, et oleks pettunud, see oli oodatud käik. Me ei teinud selle nimel suurt tööd, et ta siin oleks. Meil oli juba jaanuarikuus meeskond suhteliselt komplekteeritud ja tol hetkel oli seis selline, et Kostja oli Poolas kinni. Ta vabanes siis, kui meil oli meeskond koos. Kindlasti sobiks ta kõigile Eesti tipptiimidele, ei oleks ta ka meil ülearu, aga pole midagi teha. Kokkuvõttes positiivne uudis, liiga saab ainult tugevamaks. Igal juhul atraktiivne."



Viimati mängis Vassiljev Poola kõrgliigaklubis Gliwice Piast, kus ta langes soosingust välja ning pidi pikalt müttama sealses tugevuselt kuuendas liigas. 18. veebruaril lõpetas Piast lõpuks Eesti koondislasega leping ning Vassiljev otsustas kodumaale naasta.