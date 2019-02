Rootsi ralli võib lumepuuduse ja korraldajate jäärapäisuse tõttu MM-sarjast kaduda 

Rootsi ralli katsete vahepeal sõitsid samadel teedel Historic-klassi autod, mis rikkusid WRC-sõitjate hinnagul teid ja tegid tingimused keerulisemaks. Ideaalsetes talveoludes poleks erilist vahet olnud, aga 2019. aasta ralli ajal olid piirkonnas sulailmad.

FIA ralliboss Yves Matton arvab, et nii ei saa asjad siiski jääda. "Soovitame korraldajatel sellist olukorda vältida. Saame aru, et tegu on tulusa ettevõtmisega ja et see aitab rallil püsima jääda. Teisest küljest mõjutab see WRC-sarja sõitjate poolt püsti pandavat sõud ja peame sellega tulevase rallikalendri koostamisel arvestama."

Talverallid siiski WRC-kalendrist ei kao. "Ma olen selle poolt, et kalendris oleks kaks talverallit. Sõidame igasugustes tingimustes - see on ralli DNAs. Aga MM-etapi puhul peab olema kindlustatud, et lumised tingimused olemas oleksid. Me ei pea selleks tingimata Euroopast välja vaatama. Näiteks Lapimaal ja mõnedes Rootsi paikades on talvised olud kindlustatud," rääkis Matton.