Skandaalne kaunitar avaldas tõe olümpiakülas seksimise kohta 

Oliveira võistles Rios koos kolm aastat noorema kaasmaalase Giovanna Pedrosoga. Brasiilia duo sai 10 meetri tornihüpetes viimase ehk kaheksanda koha. Kohalik meedia ristis nende hüppe haledaks ning raporteeris, et ujulas võistlust nautinud publik suisa naeris nende üle.

Pedroso väitis, et Oliveira viskas ta toast välja, et Goncalvesega voodisse minna. Nüüd tuli oma versiooniga lagedale ka Oliveira, kelle sõnul pingutas noorem kolleeg üle.

"Ma ei visanud kedagi toast välja. Pedro ei veetnud minu juures kogu ööd. Seksisime, aga see ei toimunud päev enne minu võistlust, nagu räägitakse, ega ka päev enne tema võistlust," rääkis Oliveira portaalile UOL Esporte.

Samal teemal Kõmu SEKSISKANDAAL RIOS! Voodirõõme nautida soovinud vettehüppaja viskas toakaaslase koridori "Inimesed ei tea seda, aga olümpiakülas on see normaalne. Te oleks pidanud nägema, kui palju kondoome seal jagati. Kondoome sai igalt poolt, kaasa arvatud sööklast. Need ei olnud seal selleks, et õhupalle teha," lisas ta.

Oliveira jätkab: "Rääkisin Giovannale enne avatseremooniat, et viin Pedro enda tuppa. Ta oli sellega nõus. Giovanna ise ja paljud teised on erinevatel võistlustel sama asja teinud. Ma poleks iialgi uskunud, et see nii suureks puhutakse. Usain Bolt viis ilma akrediteeringuta tüdruku enda tuppa, aga see ei lekkinud välja."

Kuidas kujundujuja Goncalvest kohtas? "Hakkasin temaga sotsiaalmeedias rääkima 2015. aastal Torontos peetud Pan-Ameerika mängudel. Näost näkku kohtusin temaga alles Rio olümpial. Ta näeb hea välja. Ma pole ainus, kes nii arvab," vastas Oliveira.