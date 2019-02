SEEFELDI MM | SUUR DOPINGUSKANDAAL: kaks Eesti suusatajat arreteeriti

Nimedena on letti löödud ka austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf, kes said meeste sprinditeates kuuenda koha. Nii väidab ajaleht Kronen Zeitung. Austria koondise esindaja Trond Nystad kinnitas, et politsei külastas nende hotelli ja tunnistusi võeti kahelt inimeselt.

Austrias on dopingu tarvitamine kriminaalkuritegu ja Seefeldis viivad otsinguid läbi mitmed politseiüksused. Lisaks Seefeldile on läbi otsitud Saksamaal asuva Erfurti linna spordimeditsiinikeskus, kirjutas maailma juhtiv dopinguajakirjanik Seppelt oma Twitteri kontol . Seega teevad Austria ja Saksamaa politseid juhtumi osas koostööd.

Seppelt lisas, et läbiotsimised on ajendatud 2014. aastal dopingu tarvitamisega vahele jäänud Austria suusataja Johannes Dürri kommentaaridest. EPOt tarvitanud Dürr on viimastel kuudel korduvalt väitnud, et keelatud ained on tänapäeva suusatamises väga levinud.