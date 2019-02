GALERII | Konstantin Vassiljev tagasi Eestis: „Meie planeerime, aga elu teeb korrektiivid!“ 

„Meie planeerime, aga elu teeb korrektiivid!“ vastab Kostja kui uurin, mis siis ikkagi juhtus. Varasemalt tundus, et mehe tulevane elu on tugevalt Poolaga seotud.

„Pikk leping sõlmiti seepärast, et klubi juhtkond nägi, et see võiks kesta. Siis juhtkond vahetus ja olukord muutus.“

Flora president Pelle Pohlak: „Tegelikult oli juba mingi aeg tagasi see asi omavahel kokkulepitud, aga küsimus oli selles, mis Poola klubiga saab. Alguses ei olnud üldse mingit lootustki, mingi hetk tuli sisend, et nad võib-olla annavad ta laenule. Natuke aega tagasi tuli uudis, et klubi on valmis lepingut lõpetama. Pärast seda käis asi üsna kiiresti.“