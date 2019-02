DOPINGUSKANDAAL | Arreteeritud eestlased said Seefeldi MMi ajal regulaarselt kokku dopinguvõrgustiku juhiga

Politsei esindajad kinnitasid, et arreteeriti viis sportlast: kaks austerlast, kaks eestlast ja üks kasahh. Lisaks üks Saksamaa spordiarst. Saksamaal peeti kinni veel kaks inimest. Saksamaa spordiarsti all peeti tõenäoliselt silmas Mark Schmidt, kelle nimi on täna meedias ringelnud. Saksamaalt leiti ka illegaalne dopingulabor.

Sportlaste nimesid välja ei toodud, aga kinnitati, et nad jäävad teadmata ajaks vahi alla. Uurimine on alles algusjärgus. Variante on kaks: kas kahtlusalused lastakse 48 tunni jooksul vabadusse või tuleb neile rakendada eelvangistust.

Saksamaa ja Austria meedia teatel on arreteeriti Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Aleksei Poltoranin (Kasahstan), Max Hauke ja Dominik Baldauf (mõlemad Austria).

Neli esimest oleks pidanud täna sõitma 15 km klassikastiilis eraldistarti, aga nad ei võistelnud. Baldauf polekski pidanud võistlema.

Uurimine alustati seetõttu, et politsei sai teada info, et organiseeritud dopinguvõrgustiku juht külastab Seefeldi MMi. Jälitustegevuse abil tehti kindlaks, et arreteeritud viis sportlast külastasid regulaarselt dopinguvõrgustiku juhti.

Üks sportlastest tabati otse teolt - tal olid käes anumad rikastatud verega.