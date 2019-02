SEEFELDI MM | Eesti suusaliidu kinnitus: Tammjärv ja Veerpalu on Austrias arreteeritud  

Hetkel on teada, et kahtlustused puudutavad kahte Eesti suusatajat, kelleks on Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.

Eesti Suusaliit on valmis osutama igakülgset kaasabi tõe välja selgitamiseks. Dopingu kasutamine suusaspordis on vastuolus Eesti Suusaliidu väärtustega ning ESL taunib üheselt dopingu kasutamist. Antud juhtum heidab kahetsusväärselt halba valgust nii Eesti suusaspordile kui kogu Eestile.

Oleme kindlad, et tegemist on erandjuhtumiga ning meie huvides on tõe kiire väljaselgitamine - selleks et Eestii Suusaliidu sportlased saaksid ausalt puhast sporditegemist jätkata.