DOPINGUSKANDAAL | "Juhul, kui on tõendid õigusrikkumise kohta, on võimalik tagajärg vangla." 

Lugu on paha, sest dopingu kasutamine on Austrias kriminaalkuritegu, millele võib järgneda reaalne vangistus.

"Austria on üks esimesi, kes selle kriminaliseeris," sõnas Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port Õhtulehele.

"See tähendab, et politsei võib reide läbi viia ja tõendeid koguda. Juhul, kui on tõendid õigusrikkumise kohta, on võimalik tagajärg vangla. Sama kehtib ka näiteks Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal."

Siinkohal on oluline toonitada, et Tammjärv ega Veerpalu pole veel mitte milleski süüdi mõistetud.

Aga doping on muutunud nii süsteemseks, seal osaleb organiseeritud kuritegevus. Nii ähvardab see palju rohkem ühiskonda. Seepärast on paljud riigid otsustanud kriminaliseerimise kasuks."