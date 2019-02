DOPINGUSKANDAAL | Kärp ja Rehemaa: see on päris kõva šokk! 

„Ära küsi, ma ei oska mitte midagi öelda,“ ohkas Kärp telefonitorusse. „Vaatan seda praegu pealt ja mõtlen, mis unenägu see on. Välk selgest taevast. Šokk on...“

Nõutu Rehemaa: „Sellist asja ei osanud oodata. Asi on nii värkse, ei oskagi mingit seisukohta võtta. See on päris kõva šokk,“ sõnas ta.

Rehemaa sai halva uudise teada vahetult enne 15 km klassikadistantsi starti. „Panin teleka käima, hakkasin mõnusalt võileibu tegema ja siis nägin Anti [Saarepuu] intervjuud, et oot-oot, mis nüüd lahti!? Loodan, et see on üks arusaamatus. Aga ühes asjas olen kindel, neid kätehõõrujaid on täna oluliselt rohkem kui kurvastajaid.“

Ta põhjendas: „Nagu öeldakse, eestlase söök on ikka teine eestlane. Mul on tunne, et kõik need kaklused Team Haanja ja suusaliidu vahel on inimesed mitmesse leeri ajanud.“