Norra tippsuusataja on sõber Veerpalu dopingukahtlusest šokeeritud: kui see on tõsi, olen üdini pettunud, ta tundus hea poiss 

"Kuulsin, et minu sõber Andreas on üks arreteeritutest. Andreas on elanud Norras Merakeris ja tunnen teda hästi," ütles Iversen TV2-le. "Kui see tõesti tõele vastab, olen temas üdini pettunud."

Ta jätkas: "Nii palju kui teda tunnen, siis on ta hea poiss, aga mitte tippsuusataja. Seda enam on see lugu üllatav. Ta võib küll vahva kutt olla, aga kui ta tõesti dopingut tarvitas, muutub mu arvamus temast."

Kogu dopingujama tekitab Iversenis nördimust. "Šokeeriv. Arvasin tõepoolest, et need ajad on möödas. Aga on hea näha, et petturid nabitakse varakult kinni. Parem on nad enne kätte saada, kui hiljem medalid ära võtta," rääkis tänavuse MMi paarisprindi kuldmedalist.