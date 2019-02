DOPINGUSKANDAAL | Rootsi tippsuusataja karm hinnang: pole ime, et Poltaranin vahistati, tema treener on ju endine dopingumees Veerpalu 

Dopingukahtluste tõttu vahistatud viie suusataja seas oli lisaks Karel Tammjärvele ja Andreas Veerpalule ka kasahh Aleksei Poltaranin, keda on aastaid juhendanud Andrus Veerpalu.

Küll aga tunnistab Rootsi tippsuusataja, et üldiselt see talle siiski üllatusena ei tule. "Muidugi on see kurb, aga samas on üsna kummaline, et Poltaraninit treenib Andrus Veerpalu. See ei tundu kuigi moraalne," viitas Halfarsson tõigale, et mitu head aastat tagasi kahtlustati ka Veerpalut keelatud ainete tarvitamises.