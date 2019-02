DOPINGUSKANDAAL | Eestlaste suvine naabrimees Poltoranin nautis politsei peale lendamise hetkel rahulikult teed

Kui esialgu nimesid ei avaldatud, selgus hiljem, et eestlastest on kinni peetud Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Samuti tasub äramärkimist kasahh Aleksei Poltaranin, kellel Maarjamaaga oluline seos. Nimelt on ta viimastel aastatel harjutanud Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri näpunäidete järgi ning suviti treenib ning elab mees peamiselt Otepääl.