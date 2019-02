DOPINGUSKANDAAL | Ametivõimude poolt kinni nabitud Austria suusatajad töötasid igapäevaselt korrakaitsjatena

Eestlastest on ametivõimude poolt kinni peetud Karel Tammjärv ning Andreas Veerpalu. Ülejäänud kolm olid Kasahstani esindaja Aleksei Poltoranin, kelle treener on Andrus Veerpalu, ning austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf.

Hauke ja Bauldaufi näol on eestlaste jaoks tegemist pigem tundmatute sportlastega, kuid kodumaal Austrias olid ka nende näod teada-tuntud. Meeste dopinguskandaali kiskumine on aga seda hämmastavam, kuna mõlemad mehed on tegelikult õppinud politseinikud ning töötasidki iganädalaselt vormikandjatena.