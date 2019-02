WRC-kalendrisse võib tulevikus lisanduda veel teinegi talveralli 

Hetkel rullub korraldajate peas lahti plaan korraldada talveralli Ottawa/Gatineau piirkonnas, kiigates kruusakatseteks ka Quebeci ning Ontarisse. Publikukatse ning tseremoniaalne osa planeeritakse teha aga pealinna Ottawa ümbruses.

Esialgu loodeti WRC-karuselli murda 2023. aastaks, kuid praegu on Rahvusvaheline Autospordi Liit (FIA) otsima hakanud ka võimalusi Kanada ralli kalendrisse võtta aasta varem.

Samal teemal WRC Rootsi ralli võib lumepuuduse ja korraldajate jäärapäisuse tõttu MM-sarjast kaduda Küll ei pruugi see automaatselt tähendada, et tulevikus võiks WRC kalendris eksisteerida kaks talverallit. Nimelt on FIA ja Rootsi ralli korraldajate vahelt läbi jooksnud väikene must kass.

Viimasel kahel aastal on WRC-piloodid korduvalt nurisenud Rootsi rallil nendega paralleelselt kulgevate Historic-klassi masinate pärast, kes WRC-autode ideaaltrajektoori lumistel teedel rikuvad.

Portaal Autosport kirjutas, et rahvusvaheline autoliit FIA soovitas Rootsi ralli korraldajatel hoolikalt läbi mõelda, kas Historicute koht on MM-rallil, aga kõik viidi läbi samamoodi nagu varem. Peakorraldaja Glenn Olsson ütles Autospordile, et ka 2020. aastal ei muutu midagi. Põhjus on selles, et ilma Historicuteta oleks Rootsi rallil keeruline kulusid katta.

FIA ralliboss Yves Matton arvab, et nii ei saa asjad siiski jääda. "Soovitame korraldajatel sellist olukorda vältida. Saame aru, et tegu on tulusa ettevõtmisega ja et see aitab rallil püsima jääda. Teisest küljest mõjutab see WRC-sarja sõitjate poolt püsti pandavat sõud ja peame sellega tulevase rallikalendri koostamisel arvestama."