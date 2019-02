DOPINGUSKANDAAL | Austria suusaliidu president vahele jäänud "jobudest": miks petetakse 20. koha pärast? 

"Miski ei ärrita mind rohkem kui dopingu abil enda tulemuste parandamine. Olen sügavalt pettunud, et mõned sportlased ei suuda teiste mineviku vigadest õppida," vahendab Kleine Zeitung Schröcksnadeli sõnu.

Kui veel eile oli Schröcksnadel "rahulik" sõnades vaid, et tema enam murdmaasuusatajatele rahasid võitlema ei hakka, siis täna põrutas president juba hoopis karmimaid sõnu.

"Ma nõuan järgmisel juhatuse koosolekul, et murdmaasuusatajad visatakse suusaliidust välja," vahendab Kronen-Zeitung austerlase sõnu. "Sporti, mida saadavad ainult sellised intsidendid, ei tohiks toetada."

"On kahetsusväärne, et peame kodusel MMil selliste asjadega tegelema," sõnas ta ning tõi tabava paralleeli. "Kui lapsed teevad narkootikume, siis on vanemad alati viimased, kes sellest teada saavad."