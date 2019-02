POOLA KOONDISES KÄÄRIB "Kowalczyk tapab mu suusaarmastust!" 

Starenga ei jäänud aga võlgu. "Ta arvab, et ta võib tänu oma saavutustele öelda, mida sülg suhu toob. Kuid see ei anna sulle õigust teisi mustata ning neid maha teha," vahendas sport.pl poolaka sõnu.

"Paraku on tal suusaliidus nii palju mõjuvõimu, et meie, ülejäänud, peamegi lihtsalt teda kuulama. Võtsin seda kriitikat väga isiklikult ning soovisin temaga koheselt nelja silma all rääkida. Seejärel aga mõistsin, et see pole võimalik, kuna ta arvab ikkagi, et teab kõike kõige paremini. Ta ei austa teisi."