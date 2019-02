DOPINGUSKANDAAL | Advokaat Aivar Pilv: eestlased võivad olukorrast veel puhtalt välja tulla 

"Isikud võivad sattuda uurimise alla, kuna nad on suhelnud kellegagi, on omavahel tuttavad. Asjaolude kogumi alusel võidakse neid seostada mingite skeemidega," rääkis Pilv ERR-i uudisteportaalile .

Vandeadvokaadi sõnul on nii Eestis kui ka mujal maailmas peetud uurimise ajal inimesi kinni, kui neil on kahtlustatavatega mingisugused suhted. Samasugust seost loodab Pilv näha ka kinni peetud Eesti sportlaste puhul.

"Me ei tea, millised on prokuratuuri tõendid. Asi selgineb tõendite hindamisel, see on juba meditsiiniline pool, et kas keegi on dopingut tarvitanud või mitte," rääkis Pilv.