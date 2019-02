SEEFELDI MM | Vigastus lubas Kristjan Ilvese hüppetorni, kuid õhulend jäi soovitust lühemaks 

Võrreldes treeninghüppega oli [võistlus] kaks poomi altpoolt, mistõttu veidi raskem oli ja läksin pisut rohkem tõukama. Aga seis on selline, et mingeid imehüppeid pole. Pole piisavalt enesekindlust, et juurde panna.

Terve hooaeg on olnud võrdlemisi raske ning hüpped on keerulised olnud. Aga vaatamata kõigele tegin, mis teha annab. Üks ala on veel ees. See saab keeruline olema, aga elu ei peagi lihtne olema."