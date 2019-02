SEEFELDI MM | Vigastust trotsinud Ilves: midagi on valesti tehtud, ilmselt oli see hooaja viimane sõit 

„Väga raske on midagi öelda. Kogu seisund on katastroof. Ilmselt oli see mu hooaja viimane sõit. Raske öelda, kogu hooaeg on üks suur tagasilöök olnud. Kuskil on midagi väga valesti tehtud. Mul on mõned mõtted, kuidas edasi minna. Kõigepealt tuleb siiski praegune olukord ära seedida.