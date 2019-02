DOPINGUSKANDAAL | Austria koondise hotelli kõrval töötas dopingukeskus, kus sportlased said kõike, mida vaja 

"Politsei väitel oli meie hotelli lähedale püsti pandud dopingukeskus. Nende sõnul töötas see sisuliselt kui juuksurisalong, kuhu sportlased tulid, millal vaja, ning võtsid, mida vaja. See kõik on täiesti uskumatu," sõnas Nystad portaalile VG.

"Täiskasvanud mehed kõnnivad ringi ning nutavad. Tuhanded inimesed nägid selle MMi nimel vaeva ning praegu on neile kõigile kuul pähe lastud. Tunne on täiesti sürreaalne. Oleksin nagu filmis, aga ei tea, kes on peaosas. Ma poleks kunagi uskunud, et sattun sellisesse situatsiooni," jätkas Nystad.