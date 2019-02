DOPINGUSKANDAAL | Eestlasi esindab Austria advokaat. Suusaliidu president: meie kõigi ühine soov on aru saada, milles kahtlustus üldse seisneb ja et mehed saaksid ikkagi vabadusse 

Suusaliidu president Andreas Laane sõnas Õhtulehele, et Tammjärve ja Veerpalu esindab Austria advokaat, kelle palkasid sportlaste lähedased.

"Advokaat proovib meestega kokku saada. Meie kõigi ühine soov on aru saada, milles kahtlustus üldse seisneb ja et mehed saaksid ikkagi vabadusse. Tegemist on sportlastega, mitte kriminaalidega. On mõistlik, et mehed saaksid ikkagi vabadusse," lausus Laane.

"Teadmatus on kõige hullem, eriti lähedaste jaoks. Olukord on analoogne muu politseiuurimisega. Nemad otsustavad, millist infot ja kellega jagada."

"Juhul, kui on üksikud paharetid, siis sellepärast ei tohi kogu ala hävitada. Kui tegemist on paharettidega, siis nemad peavad saama karistuse. Ei näe ühtki põhjust, miks teistega ei peaks edasi tegelema.

Austrias on ilmselt mõni muu ala, näiteks mäesuusatamine, tähtsam, aga meil on murdmaa selgelt kõige laiem alla. Sellega on hõivatud kõige rohkem inimesi. Kindlasti murdmaa on ja jääb. Raskel ajal tuleb kokku hoida, koos oleme tugevamad.