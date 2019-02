DOPINGUSKANDAAL | Kristjan Port: pelgalt kehvad tulemused ei tõesta, et oled puhas 

Kristjan, kas see juhtum tõestas levinud arvamust, et kõik panevad dopingu?

Kas dopinguga seonduv on suurem probleem, kui tavakodanik hoomata suudab?

Tegemist on palju suurema probleemiga. Näiteks oletame, et antud juhtumis ei süüdistata sportlasi veredopingu kasutamises, vaid teenuse turundamises, vahendamises, kauplemises või milleski sellises. Kaubanduslikku osa avalikkus ei näegi. See toobki endaga organiseeritud kuritegevuse. Paljud Euroopa riigid on aru saanud, et piltlikult öeldes ei püsi probleem enam ainult staadionil, vaid puudutab kogu ühiskonda.

Eesti suusatajate tulemused ei peegelda, et nad kasutaksid keelatud aineid.

See ei pruugi olla vabastav kriteerium, et tulemused kehvad, järelikult oled puhas. Kuna dopingu kasutamine pole avalik arutelu, siis pole mingisugust garantiid, et kõigil, kes kasutavad, oleks sellest ilmtingimata oodatud hetkel soovitud kasu. Õppimisperiood võib olla vägagi pikk.

Teoreetiliselt on arvutatud, et on olemas tõenäosussuhe võidu ja dopinguriski vahel. Favoriitsportlane, kes ei peaks dopingut kasutama, võib vabalt sattuda olukorda, kus ta kasutab keelatud aineid, aga ei võida. Kogu mäng on palju keerulisem, kui kogu avalik diskussioon suudab hoomata.