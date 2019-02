DOPINGUSKANDAAL | Miks tehakse dopingut? Sportlasel võib tekkida tunne, et ta on nii palju väärt, kui palju tal kapis karikaid on 

„Selle kohta ütles kunagi Pekingi olümpia kanti Raul Rebane, et dopingu mitte tarvitamine annab selge eelise – saad rahulikult magada! Ja see on tähtis, et saaksid rahulikult magada,“ räägib spordipsühholoog Aave Hannus.

„Normaalne identiteedi areng on selline, et laps mõtleb, kes ta on. Mõtleb, kui hea sõber või suhtleja ta on. Kui nutikas ta on, mis ained talle koolis meeldivad, kui hea laps ta on. Normaalses arengus näeb inimest ennast paljudes rollides – näiteks lapse, sõbra ja õpilase rollis. Varakult edu saavutanud noortel võib tekkida ühemõõtmeline minapilt, ühemõõtmeline identiteet. Sel on oma tugevused, nad saavad sealt tagasilööki puhul motivatsiooni ja jõudu edasi minna. Teisest küljest on see ohtlik, kui sa näed ainult end sportlasena ja ühel hetkel avastad, et oled 30 ja pole ikka veel olümpiavõitja. Siis on valmisolek, teha ükskõik mida, päris kõrge.“