DOPINGUSKANDAAL | Nukker Anti Saarepuu: paljud tulid ja patsutasid õlale 

Magada said? "Ega ei saanud. Tahaks selgust või midagigi saada. Kõige hullem on teadmatuses praadida."

Kas ja kuidas Eesti koondise jaoks MM jätkub? "Teadet (homme - M.T.) me sõita ei saa," teatas Saarepuu. "Marko Kilp ja Henri Roos on koju läinud. Küsisin FISi käest võimalust Raul Seema (hooldemees, kes sõitis Dresdeni MK-etapil Kilbiga koos paarissprinti - M.T.) üles anda – tal on FISi kood aktiivne –, et kolm meestki saaks sõita.

On veel meestel üldse tuju ja motivatsiooni?

"Tuju on kõigil väga halb. Ega teised sportlased pole süüdi, mis ümberringi toimub. Peame keskenduma oma asjadele. Eesti on väike küll, tahetakse ühe vitsaga lüüa, aga mina kaitsen igati neid sportlasi, kes täna siin on ja kellel on veel võistluseid sõita. Sportlased käisid hommikul trennis, mina olin staadionil."