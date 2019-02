DOPINGUSKANDAAL | Kelle abile võivad loota vahistatud Eesti suusatajad?

"Asja sisu me kommenteerida ei saa, kuna me ei ole asjaoludega kursis ja teame sellest sama palju kui meediast oleme lugenud," vastavad vandeadvokaat Marko Kairjak ja advokaat Birgit Sisask meilitsi. "Küll üldises plaanis saab mainida järgmist. Kui isik on kinni peetud Euroopa Liidu liikmesriigis, siis paar aastat on Euroopa Liidu direktiividega tagatud ühtne õigus erinevale kaitsele. Nii on isikul õigus tõlkele, seda nii temaga läbiviidavate toimingute ja ka talle esitatavate dokumentide osas. Tõlge peab olema piisava kvaliteediga. Kui tõlget üldse ei võimaldata või see on ebakvaliteetne, tuleb seda nõuda ja kindlasti keeldumine fikseerida. Isikul on õigus ka kohalikule kaitsjale. Direktiivide kohaselt peab kaitsja olema pädev ja kogenud, st et isikule tuleb tagada sisuline kaitse. Kindlasti tuleb advokaati nõuda, kuna võõrriigi seadused on igaüks erinevad ja ka ametivõimude käitumine ning suhtluskultuur võib erineda. Olme osas aitab reeglina Eesti välisteenistus (Eesti saatkond välisriigis), kellele võimaldatakse reeglina õigus oma riigi kodanikuga suhelda.