GALERII | „Spordisõber 2019“ aunimetuse pälvis ka kolm eraisikut: Seli, Altraja ja Kalle 

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Kultuuriminister Indrek Saar tänas kõiki ettevõtteid ja inimesi, kes on toetanud Eesti sportlasi ja sportlikku Eestit. „Tänu spordisõpradele on meie talendid saanud tuule tiibadesse, üha rohkem inimesi osaleb liikumisharrastuses ning kõikjal Eestis on võimalik teha sporti. Sport on vaieldamatult valdkond, kus saame noppida riigi ja ettevõtete koostöö vilju kõige enam, sest meid ühendab sama eesmärk - aus mäng, mis sport olema peabki,“ ütles Saar.

EOK president Urmas Sõõrumaa lausus, et spordi toetamine on investeering Eestisse ja Eesti inimestesse. „See, kui sportlikud, terved ja õnnelikud on meie inimesed, määrab selle, kui edukad me saame olla organisatsioonidena, ettevõtetena, riigina. Rahaline toetus loob võimalusi, aga sama tähtis on ka toetaja tähelepanu, märkamine, kaasaelamine. See innustab, annab uut jõudu ja tugevust, mis kandub omakorda tagasi ka toetajale. Tänan kõiki, kes toetavad Eesti sporti!“ sõnas Sõõrumaa.

Spordisõbra laureaatide nimel sõna võtnud Are Altraja tõmbas paralleele spordi- ja ettevõtlusmaailma vahel. „Sport on rahvuskultuuri tähtis osa, milles on võimalik ehk kõigist kultuuriliikidest kõige konkreetsemalt määratleda tegevusi, tulemust, konkurentsi ja eesmärke ning sport on ka kõige konkreetsemalt tulevikkuvaatav. Need on omadused, mida spordikultuur ja ettevõtluskultuur jagavad ning arvan, et sellepärast ettevõtjad armastavadki sporti toetada. Me oleme sporti toetanud ka heategemise eesmärgil, kuid oleme tähele pannud, et meie kui toetaja saame alati palju rohkem vastu – kogemusi, energiat, emotsioone. Nii oleme saanud paljude sportlaste ja organisatsioonide toetamisest ise tugevamaks, konkreetsemaks, osavamaks oma valdkonnas,“ lausus Altraja, kes seisab koos Anti Kallega Sportlandi taga ning esindab Baltikumis Nike, Salomoni ja teisi spordibrände.

Spordisõbrad 2019:

Est-Trans Kaubaveod

Kauaaegne Eesti vehklemise toetaja ja koostööpartner. Samuti panustanud pikaajaliselt Eesti motospordi arengusse.