DOPINGUSKANDAAL | Raido Ränkel: minu ukse taha politseid oodata pole, ainus mure on, kuidas karjäär jätkub 

Kui treener Anti Saarepuu tõdes, et temal jäi selja taha sisuliselt magamata öö, siis Ränkelil nii kehvasti ei läinud.

"Eks mõtted olid ikka kahetised, et mis üldse Eesti suusaspordist saab. Keeruline oli, aga magasin oma unetunnid kindlasti ära. Painajaid ei ole. Mõtlesin, kuidas ise üldse edasi [sporti] saab teha selles valguses," lausus Ränkel.

Kohustuslik küsimus, kas saad rahulikult olla, et sul pole politseid ukse taha oodata?

Ei ole politseid oodata. Nagu ütlesin, mul pole painajaid. Ainuke mure on, kuidas ise saaks edasi teha. Toetajate leidmine on niigi raske olnud viimastel aastatale, selline case (juhtum - M.T.) paneb kindlasti veel suurema põntsu.