DOPINGUSKANDAAL | Frode Estil noore Veerpalu vahistamisest: väga üllatav

Estil on olnud ka Andreas Veerpalu treener ning VG-le antud intervjuus tunnistas suusalegend, et kogu olukord on tema jaoks jahmatav. „Olen üllatunud, sest pikalt pole sarnaseid juhtumeid olnud,“ kommenteeris ta eilset politseiredi, mille käigus vahistati Seefeldi MMil viis sportlast.

„Väga üllatav, et tema (Andreas Veerpalu - toim) nimi seal sees on. Mul ei ole ses küsimuses täielikku ülevaadet, kuid loodan, et pikemas perspektiivis pole ta midagi valesti teinud. Halb märk on aga see, et ta on juba vahistatud,“ arutles Estil.

Noor Veerpalu õppis Norras Meråkeri suusakoolis, kus treeniski just isa endise konkurendi käe all. Estililt küsiti kommentaari ka Andrus Veerpalu võimaliku dopinguseose kohta, kuid norralane jättis vastamata.