DOPINGUSKANDAAL | Veerpalu ja Tammjärv pääsesid vabadusse. Saarepuu: poisid ütlesid mulle, et see on dopingu-keiss

„Info, mis ma sain sportlastega mõni minut vahetada, on selline, et siin on dopingu-keiss. Rohkemat ma ei tea, uurimine läheb edasi. See on seotud selle sama teemaga, mis siin on juba 30 tundi ringi keerelnud. Mõlemad poisid ütlesid mulle, et see on dopingu-keiss ja hetkel nad mulle rohkem informatsiooni ei andnud. Küsisin üle mõlema käest, kuna soovin jääda (pressiga) avatuks. Ja see vastus oli „jah“.“