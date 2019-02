Korvpall Üheksa kaotust järjest! Siim-Sander Vene ei suutnud Gran Canariat päästa Ohtuleht.ee , täna, 00:02 Jaga:

Siim-Sander Vene (paremal). Sputnik/Scanpix

Korvpalli Euroliigas jätkub Siim-Sander Vene koduklubi ehk Gran Canaria must seeria. Täna jäädi kodusaalis kindlalt 80:99 alla Panathinaikosele, mis tähendab, et järjepanu on Euroliigas kaotatud juba üheksa matši.